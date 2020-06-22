Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Mersin'de Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
22.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:47
Mersin'de Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ikamette uyuşturucu madde olduğunun bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 40 kök hint keneviri, 9 gram esrar, 60 gram kurutulmuş Hint keneviri, 9 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği ve bir adet esrar içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Sahte içki üretimine yönelik de çalışma yapan ekipler, bir adreste yaptıkları aramada 15 litre etil alkol, 15 litre rakı, 5 litre viski, 5 litre boğma rakı, 9 adet içki kiti, 1 adet kapak kapatma aparatı, 1 adet alkol ölçüm aparatı, 52 adet metal kapak, 4 adet alkol ölçme pompası ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki faili meçhul olayların aydınlatılmasını yönünde de çalışma yürüten ekipler, kasten yaralama, huzur ve sükunu bozma, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişisel verilerin kaydedilmesi, evden, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi 12 suçu aydınlatarak, suçlular gözaltına aldı.

Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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