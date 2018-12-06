Mersin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 72 Kişi Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:38



06 Aralık 2018 Perşembe 13:38

Mersin Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.Mersin Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, 1 kilo esrar maddesi ele geçirildi.Öte yandan ekipler, ilçelerde 2 bin 258 araç kontrol ederken 10 bin şahsı sorguladı. Sorgulamalar neticesinde, 147 araç sürücüsüne trafik cezası kesilirken 11 araç da trafikten men edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı. - MERSİN