Mersin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 72 Kişi Yakalandı

Mersin Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.
Mersin Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, 1 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan ekipler, ilçelerde 2 bin 258 araç kontrol ederken 10 bin şahsı sorguladı. Sorgulamalar neticesinde, 147 araç sürücüsüne trafik cezası kesilirken 11 araç da trafikten men edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı. - MERSİN
Jandarma,Mersin
06 Aralık 2018 Perşembe 13:38