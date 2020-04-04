Mersin'de cezaevine dezenfeksiyon
MERSİN'de bulunan E Tipi Kapalı cezaevi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte edildi.
04.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:54
MERSİN'de bulunan E Tipi Kapalı cezaevi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye 'de etkili olan koronavirüs nedeni ile E Tipi Kapalı Cezaevi'nin dezenfekte edildiği bildirildi. Ekiplerin, mahkumların kullandığı koğuş, mutfak, koridor ve tuvaletleri salgın nedeni ile dezenfekte ederek, sterilizasyonunu sağladığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, Güncel