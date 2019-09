Mersin'de CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin 'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96'ıncı kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. CHP İL Başkanı Adil Aktay, "nedenle Cumhuriyet Halk Partisi, kurtuluşun partisidir, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin en öndeki taşıyıcısıdır" dedi.CHP Mersin İl Başkanlığı, CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Törene, CHP İl Başkanı Adil Aktay'ın yanı sıra CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile partililer katıldı. Tören, İl Başkanı Aktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Aktay, "İzmir'de işgalcilere karşı atılan ilk kurşun, Samsun'da kurtuluş için atılan ilk adım, Erzurum ve Sivas'ta millet iradesinin üstünde hiçbir gücü tanımayacağını ilan eden kararlılık, Ankara'da ilk mecliste ortaya çıkan milli birlik ruhu ve elbette Karboğazın'da, Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da, Sakarya'da, Kocatepe'de, memleketin dört bir yanında sergilenen büyük cesaret ve nihayet, 9 Eylül 1922'de İzmir'de yaşanan büyük kıvanç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelleri, Milli Mücadelenin içinde işte bu köşe taşlarıyla atılmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi, kurtuluşun partisidir, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin en öndeki taşıyıcısıdır" ifadelerini kullandı.CHP'nin, Anadolu'nun kurtuluşundan bir yıl sonra, Cumhuriyetin ilanından 1,5 ay önce 9 Eylül 1923'te kurulduğunu anımsatan Aktay, bu özelliğiyle CHP'nin aynı zamanda kuruluşun partisi olduğunu söyledi. CHP'nin, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği medeniyet ve ilerleme yolunda, her zaman aydınlanmanın, aklın ve bilimimin yanında olduğunu vurgulayan Aktay, "CHP, her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı evrensel hukuk ilkelerinin ve demokrasinin safındadır. Savaşın büyük acılarını yaşamış bu coğrafyadaki herkes gibi, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesine dört elle sarılmıştır. Bağımsızlığın, milli egemenliğin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, bir arada kardeşçe yaşamın, aydınlık ve refah içinde bir geleceğin güvencesidir. Bu kutlu gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi" diye konuştu.Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise CHP'nin Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da en eski partilerinden biri olduğuna dikkat çekti. CHP'nin, özellikle kuruluşu itibariyle oldukça farklı özellikler sahip olduğunu belirten Tarhan, "19 Mayıs'tan sonra Sivas Kongresiyle Atatürk'ün söylediği gibi ilk kurultayını gerçekleştirmiştir ve hareket orada başlamıştır. Bir kurtuluş mücadelesi sonunda kurulmuş bir parti ve o kurtuluş mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti" şeklinde konuştu.Eğer 1019 Eylül'ünde yapılan Sivas Kongresi baz alınırsa CHP'nin aslında 100 yıllık bir parti olduğunu kaydeden Tarhan, "Bizim farklı ideolojiler aramamıza gereksinme yok. Bizim köklerimiz 6 okta belirlenmiştir; ayrıca sosyal demokrat düşünce ve demokratik sol düşünceyle taçlanmıştır. Onun için bu partiyi daha gerilere çekmeye, batı da dahil olmak üzere bazı ülkelerin gücü yetmemiştir. Bizim amacımız; bizlerin veya bazı arkadaşların bir yerlere gelmesi değil. Amacımız, yakın gelecekte CHP ilkelerinin, cumhuriyet değerlerinin iktidar olmasıdır. Bunu gerçekleştirmediğimiz sürece Atatürk'e vermiş olduğumuz sözler yerine getirilmemiş olur. o nedenle yakın gelecekte ben cumhuriyet değerlerinin, 6 ok ilkelerinin Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinin iktidar olacağına inanıyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi. - MERSİN