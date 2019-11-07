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Mersin'de çiftçilerden yağmur duası

MERSİN'in Mut ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nin sakinleri, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duası etti.

07.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:53 Mersin'de çiftçilerden yağmur duası

MERSİN'in Mut ilçesine bağlı  Kavaklı Mahallesi'nin sakinleri, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duası etti.

Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün yaptırdığı yağmur duasına, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve mahalle sakinleri eşlik etti. İlçenin geçim kaynağının tarıma dayalı olduğunu belirten Başkan Şeker, "Bu yıl kasım ayına gelmemize rağmen çiftçimizin yüzünü güldürecek yağmur henüz yağmadı. Dileğimiz ve duamız yağmurun yağmasıyla çiftçilerimizin ürünlerinin verimli hale gelmesi ve ekmek kapılarının kapanmamasıdır" dedi.  

Yağmur duasının ardından Başkan Şeker ve Müftü Öztürk, mahalle sakinleriyle yemekte buluştu.



Mustafa Öztürk, Volkan Şeker, Kavaklı, Mut, Güncel

Kaynak: DHA

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