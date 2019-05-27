Mersin'de cinayet

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bıçaklanan Suriye
uyruklu kişi yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Faysal Almarati (38), 82 Evler Mahallesi
3149. Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından boynundan bıçaklandı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Almarati'nin cesedi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Katil zanlısı Hikmet S, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı.
Suç aleti ekmek bıçağı, olay yeri yakınında ekipler tarafından bulundu.
Tartışmanın alacak meselesinden çıktığı öne sürüldü.
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Kaynak: AA