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Mersin'de 'çocuk hakları durağı' hayata geçti

Mersin'de 'çocuk hakları durağı', Dünya Çocuk Hakları Günü'nde hayata geçti.

22.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:02Mersin'de 'çocuk hakları durağı' hayata geçti
'de 'çocuk hakları durağı', Dünya Çocuk Hakları Günü'nde hayata geçti.

Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin, 'çocuk hakları durağı' oluşturulmasına ilişkin taleplerini uygun bulan Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 3 durağın 'çocuk hakları durağı' olarak kullanmasını kararlaştırmasının ardından, Atatürk Parkı durağı Çocuk Komitesi tarafından hazırlanarak hayata geçirildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocukların isteklerine olumlu yaklaştıkları için Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi ile çocuk hakları alanında ortak projeler yürütmeyi hedefliyoruz. Amacımız çocuk hakları alanında kamuoyu duyarlılığı oluşturmak. Çocuklara yönelik hobi bahçeleri, çocuk merkezleri oluşturulması başta olmak üzere bir çok konuda işbirliği yapmak istiyoruz. Çocuk hakları durağı bu anlamda bir başlangıç oldu" dedi. - MERSİN

Çocuk Hakları Günü, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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