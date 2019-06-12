Mersin'de 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' etkinlikleri

Kaynak: İHA

Mersin'de, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından etkinlik düzenlendi.Atatürk Caddesi'ndeki Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünde düzenlenen etkinlikte, çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekildi. Çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının seslendirdiği marşlar, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, halk oyunları ve folklor gösterileri de etkinliğe renk kattı.Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İl Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Sarı, her yıl çocuk işçiliğine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Amacımız, çocukların yerinin sokak değil arkadaşlarının, ailelerinin yanında doyasıya eğlenmek olduğunu göstermektir" dedi.Vatandaşların çocuk işçiliğine karşı duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarı, "Sokakta çalışan çocuklardan alışveriş yapılmaması gerekiyor. Yapılan alışverişler çocuklara yardım değil zarar getiriyor" ifadelerini kullandı.Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nün bir kutlama olarak algılanmaması gerektiğine vurgu yapan Sarı, "Vatandaşlarımızın dikkatini çocuk işçiliğine ve çocuk ihmal ve istismarlarının önlenmesine yönelik kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amaçlanmaktadır. Çocuk işçiliği en kötü biçimde 18 yaş altında çocukların dünyada kötü koşullarda çalıştırılmasıdır. Uluslararası Çalışma örgütü verilerine göre dünyada 160 milyon civarında çocuk işçi vardır. Haliyle çocuk işçiliği önemli bir çocuk hakları ve insan hakları sorunudur" diye konuştu.Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının 2006 yılından bu yana aralıksız devam ettiğini söyleyen Sarı, "Bu nedenle ilimiz çocuk işçiliği ile mücadelede diğer illere göre bir adım öndedir. Bir çok çocuk odaklı sosyal projeler başarı ile uygulanmıştır. Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadelede, sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunarak örgün eğitime kazandırılması için çocuk koruma mobil ekipleri çalışma yürütülmektedir. Mobil ekip sokak çalışmasıyla 1 Ocak - 30 Mayıs tarihleri arasında 60 çocuk sokaktan alınmıştır" şeklinde konuştu. - MERSİN