Mersin'de çocuk korosu kuruluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çok Sesli Çocuk Korosu" kuruluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan koro, 7-13 yaş arası çocuklardan oluşacak.

Başvuruların ardından koronun seçmeleri 1 Mart Pazar günü saat: 13.00'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

Seçmeler sonucu koro eğitimine hak kazanan çocuklara, müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra çok sesli koro kültürü öğretilecek.

Kaynak: AA