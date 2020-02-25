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Mersin'de çocuk korosu kuruluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çok Sesli Çocuk Korosu" kuruluyor.

25.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:10Mersin'de çocuk korosu kuruluyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çok Sesli Çocuk Korosu" kuruluyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan koro, 7-13 yaş arası çocuklardan oluşacak.
Başvuruların ardından koronun seçmeleri 1 Mart Pazar günü saat: 13.00'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
Seçmeler sonucu koro eğitimine hak kazanan çocuklara, müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra çok sesli koro kültürü öğretilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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