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Mersin'de çökme meydana gelen yol ulaşıma kapatıldı

MERSİN'de yaşanan kuvvetli sağanak sırasında Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Silifke- Mut karayolu ortadan ikiye ayrıldı.

08.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:40 Mersin'de çökme meydana gelen yol ulaşıma kapatıldı
MERSİN'de yaşanan kuvvetli sağanak sırasında ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Silifke- karayolu ortadan ikiye ayrıldı. 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak ve yer yer çökme olan yol, araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı 'de pazartesi başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, sabah saatlerinde durdu. Sel baskınlarının yaşandığı, binlerce dönüm tarım arazisi ile seraların sular altında kaldığı Mersin'de, Valilik tarafından oluşturulan Kriz Masası, hasar tespit çalışmasına başladı. Kuvvetli sağanak yağışın ardından Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Mahallesi'nde geçen Konya'ya ulaşımı sağlayan Silifke- Mut karayolunun çatladığı ortaya çıktı. 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak oluşan yol araç trafiğine kapatıldı. Yolda yer yer de göçükler meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede önlem alıp, çalışmalarına başlarken Mersin-Konya ulaşımı ise Gülnar ilçesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

ANAMUR'DA DENİZDEN ÇIKAN ODUNLARI TOPLADILAR

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ise etkili olan sağanak yağışla birlikte fırtınanın denizde dev dalgalar oluştu. Bozyazı Sini Çayı, Anamur'daki Kocaçay ve Sultan çaylarının Torosların yamaçlarından getirdiği  odunlar önce denize ulaştı, sonra da dev dalgalar tarafından kıyıya sürüklendi. Yağmurun kesilmesinin ardından sahile akın eden vatandaşlar odun ve ağaç parçalarını yakacak olarak topladı. Bozyazı'da eşi ile odunları toplayan 48 yaşındaki Şener Çetin, "Sel gitti, odunlar bize kaldı" dedi.


- Silifke

Silifke, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: DHA

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