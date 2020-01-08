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Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (3)

SERALAR SULAR ALTINDA KALDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Mersin'de Akdeniz İlçesi'ne bağlı Kazanlı ve Karaduvar bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

08.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:53Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (3)

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısı verdiği 'de Akdeniz İlçesi'ne bağlı ve Karaduvar bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Çiftçiler seralara dolan suları tahliye etmeye çalışırken, Ziraat Odası ve muhtarlar bölgede incelemelerde bulundu. Su altında kalan seraları ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, bölgede büyük bir afet yaşandığı ve bütün seraların su altında kaldığını söyledi. Zararın çok yüksek olduğunu belirten Sakallı, "Bunun sonu nereye gidecek bilemiyoruz. Buraya yapılacak yardımla sorun çözülmez. Devletin bu işe al atması lazım. 1 dekar arazinin masrafı 15-20 TL. Devlet büyüklerimiz bu çiftçilerin sorununa el atarsa çiftçi olarak çok memnun oluruz. Burada kuzeyden doğuya doğru büyük bir kanal açılır ve tahliyeler o kanala verirse kayıpları hafifletir" dedi.

SERALARDAKİ ÜRÜNLER TAMAMEN YOK OLACAK

Yağışların üzerinden 18-20 saat geçmesine rağmen tarım arazilerindeki suların hala çekilmediğini dile getiren Oda Başkan vekili Turgut Demir, "Çiftçilerimiz pompalarla, küreklerle suları tahliye etmeye çalışıyor. Seralardaki ürünler tamamen yok olacak. Kökleri çürüyecek. Çiftçinin bunları söküp yerine yeni fide bulma şansı da yok. Yeni fide alınması, dikilmesi maliyetleri arttıracak. Çiftçilerimiz için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DEVLETİMİZİN ÇİFTÇİLERİMİZE YARDIM ELİNİ BEKLİYORUZ

Sel afeti yaşayan Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca da, çok büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çok büyük bir afet yaşadı buralar. Devlet Su İşleri burada acilen bir önlem almalı. Kanalların temizlenmesi gerekli. Devletimizin çiftçilerimize yardım elini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

BURASI İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ

Yüzlerce dönüm serası su altında kalan ziraat mühendisi Uğur Çetinkaya isimli üretici ise şunları söyledi:

"Biz 2 yıldır aynı sıkıntılarla boğuşuyoruz. Burası için kalıcı çözümler istiyoruz. Bizim sezonluk maliyetlerimiz 30-35 bin TL civarında. İki katı maliyet ile tekrar seralarımızı ekeceğiz. Çiftçiler çok büyük fedakarlıklarla bu ürünü yetiştirmeye çalışıyor. Sel afeti ürün toplama döneminde meydana geldi. Bu dönemde sonra fide dikme imkanımız yok olan fide ile yolumuz devam etmek zorundayız. Bu da ürünü yarı yarıya kaybetmemiz anlamına geliyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. "



Kazanlı, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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