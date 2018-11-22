Mersin'de "Çöp Ev" Temizlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine temizlenen evden 2 traktör römorku dolusu çöp çıkarıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi.
Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevreye pis koku yaydığı tespit edilen çöpleri toparlayarak traktörlere yükledi.
İki traktör römorku dolusu çöpten arındırılan ev, daha sonra ilaçlanıp dezenfekte edildi.
Tarsus,Mersin
22 Kasım 2018 Perşembe 16:39