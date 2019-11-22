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Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Bebekle birlikte kadın elbiseleri ve kanlı bezlerde bulunurken, polis ekipleri bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattıMERSİN - Mersin'de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

22.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:07
'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
Bebekle birlikte kadın elbiseleri ve kanlı bezlerde bulunurken, polis ekipleri bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı
MERSİN - Mersin'de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5326. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynırında yeni doğmuş bebek cesedi olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Konteynırda arama yapan ekipler, yeni doğan erkek bebek cesedi buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca çöp konteynırında yapılan incelemede kadın elbiseleri ve kanlı bezler bulundu. bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

Mersin, Polis, Bebek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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