Mersin'de dağcılar Medetsiz Dağı'na tırmandı

Mersin
'de dağcılar, 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı'nın zirvesine tırmandı.Türkiye Dağcılık Federasyonu
'nun yıllık faaliyet programında yer alan etkinliğe 43 dağcı katıldı.
Dağcılar, zorlu yolculuğun ardından Medetsiz Dağı'na ulaştı.
Çok sayıda spor kulübü ve dağcılık derneğinin üyelerinin katıldığı etkinliğe, belediyeler tarafından ulaşım ve gıda desteği de sunuldu.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, etkinliğe katılan sporcuları tebrik ederek, '"Amacımız insanların dağlara daha bilinçli gitmelerini sağlarken, yeni nesle doğa ve dağcılık sevgisi ile bilincini aşılamaktır. Son yıllarda Türk dağcılığı büyük bir ivme kazandı. İleriye yönelik yeni dağcılarımız yetişiyor." dedi.
Kaynak: AATürkiye Dağcılık Federasyonu
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