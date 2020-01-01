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Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması

Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlamasıMERSİN'de yılbaşı kutlaması yapan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar eğlendi.

01.01.2020 02:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:55
'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması
MERSİN'de yılbaşı kutlaması yapan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar eğlendi. Kutlamaların yapıldığı alanda davul zurna çalınması renkli görüntülere sahne oldu. Kentin bir çok noktasında düzenlenen parti, gala ve eğlencelere akın eden vatandaşlar, yeni yılı eğlenerek karşıladı. Havanın soğuk olmasına rağmen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamaların adresi, bu yıl 'Özgecan Aslan Meydanı' oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlama etkinliğine binlerce kişi katıldı. Konser ve gösterilerle başlayan etkinlikte gecenin ilerleyen saatlerine doğru eğlencede tırmandı. DAVUL, ZURNA, HALAY
Kutlamaların yapıldığı alana gelen davul zurna ekibi ile ortaya renkli görüntüler çıktı. Gençler davul zurna ile halay çekerek gecenin keyfini çıkarttı.
VATANDAŞLARA SICAK ÇORBA İKRAMI
Kutlamalara katılan vatandaşları unutmayan Büyükşehir Belediyesi sıcak çorba, çay çiğköfte, çerez ve su ikram etti. Öte yandan üşüyen vatandaşlar için varilde odun ateşi yakıldı. Kutlamaların diğer adresi ise Mezitli Demokrasi Meydanı oldu. Süslemelerle rengarenk hale getirilen meydanda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Saatin gece yarısını göstermesi ile birlikte geri sayıma başlayan davetliler, yeni yılı birbirlerine sarılarak karşıladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin tam gaz devam ettiği kentte, güvenliği sağlamak için çok sayıda polis görev yaptı.
Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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