Mersin'de de Sondaj Başlıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:39



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mersin'in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj çalışmaları başlıyor.Akdeniz'de Fatih gemisi ile arama faaliyetlerini yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Mersin'in Erdemli ilçesine yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj faaliyetlerine başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Erdemli-1 Sığ Deniz Sondaj Töreni'nde yaptığı konuşmada, hidrokarbon arama ve sondajcılığında son dönemlerde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Gerek bu alandaki bilgi ve birikimin millileştirilmesi, gerek yerli insan kaynağımızla bu işlerin yapılması, gerekse de yerli ekipman oranının artırılması noktasında hatırı sayılır bir merhale kat ettik.Geçen ay büyük bir gururla Fatih'le ilk derin deniz sondajımıza başladık. Bugün de Mersin'de sığ deniz sondajına başlamanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.Hedef enerjide bağımsız güçlü bir TürkiyeDaha önce arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa felsefesiyle oluşturdukları Milli Enerji ve Maden Politikası'nı kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, "Hedefimiz belli: Enerjide bağımsız güçlü bir Türkiye. Bütün plan ve stratejilerimizin temelini Türkiye'nin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlaması üzerine kurduk. Büyük ve Güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için yerli ve milli kaynaklara dayalı dengeli bir enerji portföyünü oluşturmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bu stratejimiz doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirdik, geçiriyoruz. Attığımız adımlar sadece ülkemizi değil bölgemizdeki enerji piyasasını da temelden değiştirebilecek etkiye sahip.Sadece birkaç ay içerisinde birçok projeyi ya başlattık ya da tamamlayarak insanımızın hizmetine sunduk. Uluslararası öneme sahip birçok proje gerçekleştirerek, ülkemizin bölgemizdeki lider konumuna katkı sağladık. Son dönemde STAR Rafinerisi, TANAP ve TürkAkım, yerli kömür atağımız ve doğal gaz fiyatlarının serbest piyasada belirlenmesine katkı sağlayan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası ile enerjide önemli girişimleri hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz projelerle sadece ülkemize değil bölgeye de önemli katkılar sunuyoruz. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın sağlanması temel amacımız. Türkiye, tarihi misyonuna uygun hareket ederek Doğu Akdeniz'de de barış ve istikrarın savunucusu olacak. Daha önce de birçok defa söylediğimiz gibi bizim kimsenin kaynaklarında gözümüz yok. Derdimiz hukuki haklarımızı kullanarak kendi kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak. Böylece bölgemize de katkı yapmak. Biz kendi enerji stratejimiz doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu."Petrol ya da doğalgaz bulana kadar durmayacağız"Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik arama faaliyetlerini; Fatih ve envanterlerine kattıkları. Aralık ayında ülkeye gelip Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacak olan ikinci gemiyle derin ve ultra derin deniz sondaj çalışmalarını ve son olarak da bugün de sığ deniz sondaj hamlesini yaptıklarını anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:"Sığ denizdeki sondaj çalışmalarımız, projenin ihtiyaçlarına uygun olarak 101 metre ve 90 metre su derinliklerinde çalışabilecek sondaj platformumuzla gerçekleştireceğiz.Doğu Akdeniz'de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun, sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol ya da doğal gaz bulana değin asla durmayacağız.Fatih, Barbaros, Oruç Reis, bu platformumuz ve yakında filomuza katılacak olan yeni sondaj gemimiz denizlerdeki mevcudiyetimizin belgeleridir. Bayrağımız buradaki varlığımızın ebedi tescilidir.""Erdemli ve Karataş açıklarındaki iki kuyu açacağız"Sığ deniz arama projesi kapsamında ilk kuyunun Mersin'in yaklaşık 19 deniz mili güneyinde olan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda kurulacağını belirten Bakan Dönmez, "101 metre su derinliğine sahip bu lokasyonda 2100 metre derinliğindeki ilk kuyumuzu açacağız. Sondajımız yaklaşık 2 ay sürecek.Sonrasında, sondaj faaliyetini yapan platform Adana/Karataş'a taşıyacağız. Orada da yaklaşık 4100 metre derinliğindeki Kuzupınarı-1 kuyusu açacağız. İkinci kuyumuzdaki çalışma süremizi de yaklaşık 4 ay olarak belirledik.Bu iki kuyuyu tamamladıktan sonra da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edeceğiz. Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız. Hidrokarbon aramacılığının sabır gerektiren faaliyetler gerektirdiğinin farkındayız. Bu nedenle yerli mühendislerimizin gayretiyle çalışmalarımız devam edecek.Dünyada sondaj faaliyetleri ile öne çıkan ülkeler dahi ilk aramalarında hedeflerine ulaşamadılar. Bu nedenle bizim de sabırlı ve bir o kadar da kararlı olmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi "varsa mutlaka bulacağız. Gayret bizden takdir Allah'tan" ifadelerini kullandı."Artık enerji piyasasındaki oyunu değiştirmek istiyoruz"Hedeflerinin tüm enerji kaynaklarını insanların kullanımına sunarak, enerjide 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine eksiksiz ulaşmak olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Türkiye olarak bölgesel ve uluslararası enerji piyasasında önemli bir yere sahibiz. Büyüyen ekonomimiz ve buna bağlı olarak yükselen enerji talebimiz, jeostratejik önemimiz ve siyasi istikrarımızla; ülkemiz küresel enerji piyasasının vazgeçilmezi durumunda.Ancak, artık enerji piyasasındaki oyunculardan birisi olmakla yetinmiyoruz. Artık oyunu değiştirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı sonlandırarak oyunu değiştirmek niyetindeyiz. İşte bugün başlattığımız sığ deniz çalışmamız ve 30 Ekim'de sondaja başlayan Fatih gemimizin faaliyetleriyle oyunu değiştireceğiz" dedi. - MERSİN