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Mersin'de deniz çamura bulandı

Mersin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız bugün akşama kadar devam eden sağanak yağış, kentte su baskınları gibi bir çok olumsuzluğa neden olurken, denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü.

07.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:00 Mersin'de deniz çamura bulandı
'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız bugün akşama kadar devam eden sağanak yağış, kentte su baskınları gibi bir çok olumsuzluğa neden olurken, denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü.

Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış, başta merkez , Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araçta sular altında kalarak hasar gördü.

Kentte iki gündür devam eden fırtına ve sağanak yağış, sahil kesimindeki denizin rengini de çamura bürüdü. Sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengine dönüşürken, bazı vatandaşlar sahil kenarında denizdeki renk değişimini izledi. Fırtınadan dolayı denizde dev dalgalar oluştu. Akşam saatlerinde normal seyrine dönen yağmurun, yarın sabah itibariyle etkisini kaybedeceği ifade edildi. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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