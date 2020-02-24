Haberler » Güncel » Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı - Haber

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan iki zanlı yakalandı.

24.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:54Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı
'in ilçesinde denizde define arayan iki zanlı yakalandı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, dalgıç kıyafeti giyen iki şüphelinin Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisindeki sit alanında su altı dedektörüyle denizde define aradıklarını belirledi.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Zanlıların üst aramasında 31 sikke, dedektör ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
El konulan sikkeler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:37:23