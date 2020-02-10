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Mersin'de denizde kaybolan bekçi 30 gündür aranıyor

Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.

10.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:30Mersin'de denizde kaybolan bekçi 30 gündür aranıyor
ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.
, Adana ve Konya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli dalgıçlardan oluşan 19 "kurbağa adam", bölgedeki Berdan ve Seyhan Nehri'nin birleştiği alanda tarama yapıyor.

Dalgıç ekiplerinin denizden de yürüttüğü arama faaliyetlerine AFAD ekipleri de kıyı ve sazlık alanlarda yaptıkları çalışmalarla destek veriyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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