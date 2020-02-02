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Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

02.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:32Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 22 gündür çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli deniz polisi, Mersin ve açıklarında denizde tarama yapıyor.
Deniz polisinin gece boyunca arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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