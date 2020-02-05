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Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürdürülüyor
'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 25 gündür çalışmalar sürüyor.
Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli deniz polisi, bot ve tekne yardımıyla denizde tarama yaptı. Kıyı şeridinde de kontroller gerçekleştirildi.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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