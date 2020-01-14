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Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

14.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:50Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
'in ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Gece görüşlü "drone"larla yapılan çalışmada Avcı ve Özer'e ait bir bulguya rastlanmadı.
Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.
Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
"Umudumuzu kaybetmedik"
Ömer Özer'in amcasının oğlu Ali Özer, AA muhabirine, iki arkadaşın son olarak olay gününde bir balıkçı tarafından görüldüğünü söyledi.
Daha sonra ikisinden de haber alınamadığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"Ekiplerin araması gece gündüz devam ediyor fakat bir sonuç alınamadı. Bir bulguya rastlanmadı ama umudumuzu da kaybetmedik. Aile olarak Ömer'in balığa çıkarken en son çekilen ve kayığın görüldüğü fotoğrafı paylaştık. Buradan Hatay, Adana ve Mersin sahillerinde bulunan vatandaşlardan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Eğer küçük de olsa bir ipucuna rastlarlarsa güvenlik güçleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Umudumuzu koruyoruz."

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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