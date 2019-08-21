Haberler» Güncel» Haber

Mersin'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor

Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

21.08.2019 17:30 Mersin'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor
Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Anamur ilçesine bağlı Ören Antik Kenti yakınında önceki gün denize girdikten sonra kaybolan Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
Sahil güvenlik ile su altı polis ekiplerinin denizde sürdürdüğü aramaya, jandarma ve bazı gönüllü vatandaşlar da karadan destek verdi.
Kayıp yakınları da arama çalışmalarını sırasında sahildeki bekleyişlerini sürdürdü.
Aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Anamur, Mersin, Ören, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Büyük yangının ardından İzmirli ünlü sanatçılara konser daveti
18:15   TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da ağaçlandırma faaliyeti
18:14   'Kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı'
18:13   "2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" yarın başlıyor
18:12   Motosiklet kazasında yaralandı, ilk müdahaleyi polisler yaptı
18:12   Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
18:11   Kepçeyle define arayanlara suçüstü