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Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde denize devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

30.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:14Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü
'in ilçesinde denize devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Oğuzhan Korkmaz idaresindeki 33 T 8035 plakalı otomobil, Mahallesi İncekum mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize devrildi.
Çevredekilerin vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiyte ekipleri, vinç yardımıyla otomobili denizden çıkardı.
Ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Korkmaz'ın cesedi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silifke, Taşucu, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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