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Mersin'de depo yangınında otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki katlı bir evin deposunda çıkan yangında bir otomobil ve motosiklet yandı.

16.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:02
Mersin'de depo yangınında otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi

Mersin 'in Erdemli ilçesinde iki katlı bir evin deposunda çıkan yangında bir otomobil ve motosiklet yandı.

Kumkuyu Mahallesi'nde ikamet eden İlyas Günay'a ait evin deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Yangında depoda bulunan otomobil, motosiklet ile tahta sandıklar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Ev sahibi Günay, bir yakınına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Etiketler: Erdemli, Mersin, Güncel
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