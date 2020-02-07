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Mersin'de deprem ve çığ afetinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki deprem ile Van'da meydana gelen çığ sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

07.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:40Mersin'de deprem ve çığ afetinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
'in ilçesinde, Elazığ ve 'daki deprem ile Van'da meydana gelen çığ sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.
Tarsus Kaymakamlığı ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde vatandaşlar ve şehitlerin anısına Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.
Cuma namazına müteakip hayatını kaybedenler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Vatandaşlara programın ardından pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Tarsus Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu da mevlit programına katıldı.

Malatya, Deprem, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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