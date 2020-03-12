Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri, Mezitli İlçesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.
12.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:22
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri, Mezitli İlçesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikatta öğrencilere yakın zamanda meydana gelen Elazığ depremi, geçmişte yaşanan Van ve Marmara depremleri örnekleri verilerek, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin önemi anlatıldı.
Tatbikatta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Temiz, öğrencilere deprem öncesi, sonrası ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikatta öğrencilere yakın zamanda meydana gelen Elazığ depremi, geçmişte yaşanan Van ve Marmara depremleri örnekleri verilerek, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin önemi anlatıldı.
Tatbikatta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Temiz, öğrencilere deprem öncesi, sonrası ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı