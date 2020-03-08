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Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Mersin'de düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

08.03.2020 14:14
Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Mersin 'de düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Erdemli ilçesindeki Alata Deresi'ne düşen köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği mahsur kaldığı sudan kurtardı.

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Erdemli, Mersin, Güncel
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