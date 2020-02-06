Haberler » Güncel » Mersin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haber

Mersin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde ekili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.

06.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:06Mersin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
'in ilçesinde ekili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.
İlçeye bağlı Keşlitürkmenli Mahallesi'nde öğrenci taşıyan okul servisi, Delikkaya mevkisinde aşırı yağış dolayısıyla taşan derenin yanındaki yolda mahsur kaldı.
Aracın içerisindeki 5 öğrenci vatandaşların ve öğretmenlerin yardımıyla kurtarılırken, yolun açılması için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan ilçede taşkından dolayı Kırobası, Sarıaydın ve Uzuncaburç mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:56:00