Mersin'de Dereye Düşen Çocuk Kayboldu

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.Güneş Mahallesi'nde yaşayan Bahar (12) ve Hediye Orman (8) kardeşler, mahalleden geçen Yalınayak Deresi'ne düştü.Aşırı yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen kardeşleri gören bazı kişiler suya atlayıp Bahar'ı kurtardı, Hediye Orman ise kayboldu.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.Dalgıç polislerin de katıldığı çalışmalar sürüyor.Bahar Orman'ın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.