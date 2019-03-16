Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN DEREYE ATLADI

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Hediye Orman, 14 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi'nin ortasından geçen kanala düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından kanala atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük çocuk gözden kayboldu.

KAYIP ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kurtarılan çocuk, Mersin Şehir Hastanesine kaldırılırken, kaybolan diğer çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinin de destek vereceği bildirildi.

Kaynak: AA