Mersin'de devrilen araç alev aldı

Mersin
'in Silifke
ilçesinde sebze yüklü pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mercan Göksu
idaresindeki 33 DJT 71 plakalı pikap, Silifke'yi Gülnar ilçesine bağlayan yolun Gelinsu mevkisinde kontrolden çıktı.
Devrilen araçtaki sürücü ile yanındaki Teslime Varol, Nehir Göksu, Gülşah Göksu ve Hava Göksu yaralandı.
Yaralılardan Hava Göksu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazadan sonra alev alan sebze yüklü araçtaki yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.