Haberler» Güncel» Haber

Mersin'de devrilen araç alev aldı

Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

22.08.2019 12:14 Mersin'de devrilen araç alev aldı
Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mercan Göksu idaresindeki 33 DJT 71 plakalı pikap, Silifke'yi Gülnar ilçesine bağlayan yolun Gelinsu mevkisinde kontrolden çıktı.
Devrilen araçtaki sürücü ile yanındaki Teslime Varol, Nehir Göksu, Gülşah Göksu ve Hava Göksu yaralandı.
Yaralılardan Hava Göksu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazadan sonra alev alan sebze yüklü araçtaki yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silifke, Mersin, Göksu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04   Nevşehir'de tarım işçilerinin zorlu yaşamı 2
14:04   ANTALYA Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada
14:04   DÜZCE Tırnakçılar polisi uzun süre koşturdu
14:02   Down sendromlu gençlere güzellik bakımı sürprizi
14:01   Teknoloji gelişti ama onlara ilgi hiç azalmadı
14:00   Fındık üreticilerine "gizli çürük" uyarısı
14:00   Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı