Mersin’de devrilen otobüste şehit olan er Kerim Arslan, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen ulaştırma er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Dün akşam helikopterle getirildiği Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi morguna konulan şehit Arslan'ın (21) naaşı, öğle vakti cenaze töreninin yapılacağı Sulakyurt ilçesi Şeyh Şami Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, burada şehidin babası Osman Arslan ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin annesi Güler Arslan da tabuta sarılarak, "Benim küçük askerim, ben sensiz şimdi ne yaparım? Evimin küçük askeri artık olmayacak. Beni de oğlumun yanına gömün." diye ağıt yaktı. Anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çevrimli köyü mezarlığına defnedildi.

Mersin'in Mut ilçesinde dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.