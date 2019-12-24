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Mersin'de "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı.

24.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:06 Mersin'de
'in Erdemli ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde projenin tanıtımını yaptı.
Erenay, amaçlarının gençlerin dini konuları en doğru şekilde öğrenmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
Proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini aktaran Erenay, "Din görevlilerimizle öğrencilerimize her konuda destek vereceğiz. Proje sonunda öğrenciler ülkemizin kültürel ve manevi mekanlarını gezme fırsatını bulacak." diye konuştu.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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