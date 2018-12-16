Mersin'de Doğal Gaz Kesintisi Sona Erdi

Mersin
'de 2 gün önce delinen doğal gaz ana boru hattının tamir edilmesi sonrası kente yeniden gaz verilmeye başlandı.
Mersin'de 14 Aralık
'ta alt geçit projesi kapsamında iş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında delinen ana dağıtım borusu tamir edildi.
Ekiplerin 2 günlük yoğun uğraşı sonucu ana borunun tamiratı tamamlanırken, başta hastaneler ve kamu binaları olmak üzere kente gaz verilmeye başlandı.
Yetkililer, gazın tüm kente ulaşmasının biraz zaman alabileceğini, kontrollü bir şekilde gaz verildiğini bildirdi.
Mersin'de merkez Toroslar
ilçesinde yer alan Anıt Kavşağı Projesi kapsamında iş makinesiyle yapılan kazık çakma çalışmaları sırasında doğal gaz ana hattı delinmiş ve bu nedenle kent genelinde doğal gaz kesilmişti.
14 Aralık,Mersin
16 Aralık 2018 Pazar 14:46