Haberler » Güncel » Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Haber

Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Mersin'den, Kocaeli'ne götürmesi gereken 26 ton 100 kilogramlık nohudu başka yere satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

23.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:32Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
'den, 'ne götürmesi gereken 26 ton 100 kilogramlık nohudu başka yere satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İş insanı H.O.Ö, nakliyat kamyonu sürücüsü İ.Ç'nin aldığı yükü, istenilen noktaya ulaştırmadığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.
Yandol Büro Amirliği ekipleri, sürücünün, yaklaşık 300 bin lira değerindeki nohudu Kocaeli'nin Gebze ilçesi yerine Gaziantep'e götürmek istediğini tespit etti.
Şüpheli, Tarsus ilçesinde gözaltına alındı. 24 ton 540 kilograma düştüğü tespit edilen nohut da sahibine iade edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
13:52 Ziraat mühendisi hayalindeki "erdemli şehri" çizgi filmde kurdu
13:52 Ankara'da evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi
13:45 Belediye Başkanı Kılınç'tan Öğretmenler Günü mesajı
13:45 Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bitirilecek
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
23.11.2019 13:54:16