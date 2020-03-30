Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

30.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:10
Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi
Mersin 'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan yağış, Hacıhalil Arpaç, Sarıyer , Çeşmeli, Karayakup ve Sinap mahallelerindeki narenciye bahçelerinde hasara yol açtı.
Dolu, ilçedeki şeftali, kayısı, erik ve avokado ağaçları ile açıkta üretilen sebzelere de zarar verdi.
Sarıyer Mahallesi Muhtarı Bekir Demiraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta ikinci kez doluyla karşılaştıklarını belirterek, "Dolu aniden bastırdı ve 15 dakika sürdü. Yeni çiçek açan yaklaşık 2 bin dönümlük narenciyede büyük zarar oluştu." dedi.
Yağışın en çok zararı yeni olgunlaşan meyvelere verdiğini vurgulayan Demiraslan, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.
Üreticilerden Osman Demirbaş da yetiştirdiği kayısı ağaçlarının tamamının doludan etkilendiğini dile getirdi.
Limon üreticisi Farma Demiraslan ise yeni çiçek açan ürünlerde ciddi zarar meydana geldiğini aktardı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıyer, Erdemli, Mersin, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi - Haber 12:18: Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu - Haber 12:18: Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de kıraathaneler denetlendi - Haber 12:18: İtalya, Kovid-19'a karşı "ekonomik dayanışma" göstermeyen AB'yi eleştirdi - Haber 12:17: Kızılay'dan yaklaşık 20 bin kişiye karantina yemeği - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber