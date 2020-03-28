Mersin'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.
28.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:26
Mersin 'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.
İlçede akşam saatlerinde meydana gelen dolu, Kösbucağı, Karahıdırlı ve Dağlı mahallelerindeki narenciye bahçeleriyle şeftali, erik ve kayısı ağaçlarında hasara yol açtı.
Bahçesi zarar gören üreticilerden Hüseyin Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirterek, "Dolu, açılma ve çiçeklenme dönemindeki limonlarımıza zarar verdi." dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yapacak.
İlçede akşam saatlerinde meydana gelen dolu, Kösbucağı, Karahıdırlı ve Dağlı mahallelerindeki narenciye bahçeleriyle şeftali, erik ve kayısı ağaçlarında hasara yol açtı.
Bahçesi zarar gören üreticilerden Hüseyin Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirterek, "Dolu, açılma ve çiçeklenme dönemindeki limonlarımıza zarar verdi." dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yapacak.
Kaynak: AA