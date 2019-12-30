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Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü

Mersin'de etkili olan dolu yağışı yerleşim yerleri ile bahçeleri beyaz örtüye bürüdü.

30.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:50 Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü
Mersin'de etkili olan dolu yağışı yerleşim yerleri ile bahçeleri beyaz örtüye bürüdü.

Merkeze bağlı Tece Mahallesi ile Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesinde öğleden sonra yer yer dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sonrası yerleşim yeri ve bahçeler adeta beyaz örtüye büründü. Birkaç dakika süren yağış sonrası iş yerlerinin gider boruları önünde dolu yığınları oluştu. Yağışın özellikle narenciye bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.

Dolunun neden olduğu hasar yapılan tespit çalışmasının ardından belli olacak. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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