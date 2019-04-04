Mersin'de Düğün Salonu Ortakları Arasında Silahlı-bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, düğün salonunun ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa
Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonuna gelen işletme sahipleri Ahmet K. ve İsmet K., ortakları Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre İsmet K., belinden çıkardığı tabanca ile Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E.'yi vurarak yaraladı, kendisini de bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayda kullanılan suç aletlerine polis tarafından el konuldu. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Mersin
Tarsus, Mersin, Güncel
Kaynak: DHA