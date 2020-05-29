Mersin'de dumansız yangın tatbikatı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangınlarda görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

Mersin'de dumansız yangın tatbikatı
29.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:31
Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangınlarda görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, "İnsanlarımızı ne kadar eğitir ve duyarlı hale getirirsek orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Erdemli Orman işletme Müdürlüğü Alata Şefliğindeki ormanlık alanda yangınlarda görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. Yangın riski dolayısıyla tatbikatta ateş kullanılmadı. Eğitim esnasında personelin yangına müdahale refleksi ölçüldü.

Gerçekleştirilen eğitim hakkında bilgi veren Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, "Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzde 58 arazöz, 20 su ikmal aracı, 29 tane de ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 108 tane yangın söndürmede kullandığımız aracımız mevcut. Ayrıca biri Silifke'de diğeri Bozyazı'da konuşlandırdığımız helikopterimiz var. Gerek Mersin'in hassas bölge olması, gerekse Kıbrıs yangınlarına da bölgemizin müdahale etmesi dolayısıyla 3. bir helikopteri de Kuyukluk'ta konuşlandırmak niyetindeyiz" dedi.

Korona virüs önlemi dolayısıyla her arazözde 4 kişinin görevli olduğunu anlatan Alper, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün teknik elemanları da dahil bin 100 kişilik ekiple orman yangınlarına hazır olduklarını kaydetti.

"İnsanlar duyarlı hale gelirse yangınlara karşı da o kadar başarılı oluruz"

Korona virüs salgını dolayısıyla öğrencilere ve halka yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştiremediklerini ifade eden Alper, "1 Haziran'dan itibaren kahveler, kıraathaneler açıldığı zaman sürekli olarak halkımız için bilinçlendirme çalışması yapacağız. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Çıkan yangınlara baktığımız zaman yüzde 90'ı insan kaynaklı. Biz insanlarımızı ne kadar eğitir ve duyarlı hale getirirsek orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'nün de katıldığı eğitim ve tatbikat çalışması arazözlerde yangına müdahalede kullanılan malzemeler ve özellikleriyle ilgili bilgilerin verilmesiyle tamamlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

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