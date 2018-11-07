Mersin'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması - 2 Şüpheli, Adliyeye Sevk Edildi

Mersin
'in Erdemli
ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan biri Suriyeli 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Dün gece saatlerinde Kızkalesi
bölgesi açıklarında teknenin batması sonucu Suriye uyruklu 11 kişiyle birlikte denizden kurtarılan ve teknenin sahibi olduğu belirlenince gözaltına alınan Kadir T. ile yine kurtarılanlar arasında yer alan ve organizasyona yardım ettiği öne sürülen Suriye uyruklu M.H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Tekne sahibi Kadir T'nin daha önce de "insan kaçakçılığı" suçundan sabıkasının bulunduğu öne sürüldü.
Tedavileri tamamlanan 10 düzensiz göçmen ise Mersin İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Suriye,Erdemli,Mersin
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:23