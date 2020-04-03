Mersin'de eczacılar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
MERSİN'de koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla sağlık çalışanlarının ardından eczacı ve eczane personelinden de toplu taşımada ücret alınmayacak.
Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, içinde bulunulan sürecin çok sıkıntılı olduğunu, salgınla karşı karşıya kalındığı için sağlık çalışanlarına çok fazla iş düştüğünün farkında olduklarını dile getirerek, "Eczacılar olarak elimizden gelenin fazlasını şu an yapıyoruz. Tabi bizim planlarımız sadece bugün için değil. Bundan sonraki günlere göre de plan yapmak zorundayız. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgınla ilgili mücadelede eczacılar ön planda. Biz de tüm meslektaşlarımızı düşünerek, gerekli koruyucu tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Tabi moral ve motivasyon da çok önemli. O yüzden Başkan Seçer'in hayata geçirdiği gerek eczacı gerek eczane teknikerlerinin belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmesi, bizler adına çok olumlu. Bu hizmetten faydalanabilmek için eczacılarımızın ve eczane teknikerlerimizin, onlar için özel olarak hazırlanmış olan kartları kullanmaları gerekiyor. Bu kartları otobüse binerken, yetkililere göstermeleri ücret ödememeleri için yeterlidir" dedi.
Kaynak: DHA