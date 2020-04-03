Mersin'de eczacılar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

MERSİN'de koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla sağlık çalışanlarının ardından eczacı ve eczane personelinden de toplu taşımada ücret alınmayacak.

Büyükşehir Belediyesi, eczacı ve eczane personeline de toplu taşıma hizmetini ücretsiz hale getirdi. Personel, Mersin Eczacı Odası'nın hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek, belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlandığını, bunun yanında Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına, talep etmeleri halinde ulaşım için özel servis ve yemek hizmeti verildiğini belirtmişti. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarının ardından görevlerine ara vermeden devam eden eczacı ve eczane personeli de Büyükşehir bünyesinde hizmet veren belediye otobüslerinden ücretiz olarak faydalanmaya başladı.

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, içinde bulunulan sürecin çok sıkıntılı olduğunu, salgınla karşı karşıya kalındığı için sağlık çalışanlarına çok fazla iş düştüğünün farkında olduklarını dile getirerek, "Eczacılar olarak elimizden gelenin fazlasını şu an yapıyoruz. Tabi bizim planlarımız sadece bugün için değil. Bundan sonraki günlere göre de plan yapmak zorundayız. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgınla ilgili mücadelede eczacılar ön planda. Biz de tüm meslektaşlarımızı düşünerek, gerekli koruyucu tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Tabi moral ve motivasyon da çok önemli. O yüzden Başkan Seçer'in hayata geçirdiği gerek eczacı gerek eczane teknikerlerinin belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmesi, bizler adına çok olumlu. Bu hizmetten faydalanabilmek için eczacılarımızın ve eczane teknikerlerimizin, onlar için özel olarak hazırlanmış olan kartları kullanmaları gerekiyor. Bu kartları otobüse binerken, yetkililere göstermeleri ücret ödememeleri için yeterlidir" dedi.

Kaynak: DHA