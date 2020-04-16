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Mersin'de 'El bebek gül bebek' projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde bebekli aileler için 'El bebek gül bebek' projesi başlatıldığı bildirildi.

16.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:51
Mersin'de 'El bebek gül bebek' projesi
Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde bebekli aileler için 'El bebek gül bebek' projesi başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, '0 324 5333721' numaralı kriz merkezi ile vatandaşların talepleri hızlıca çözüme kavuşturulurken, 'El bebek gül bebek' projesiyle de bebek sahibi ailelerin talepleri karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesinin Kriz Merkezine telefon açarak veya WhatsApp'tan ulaşan 8 bin civarı bebek sahibi ailenin talebi hızlıca değerlendirildi. Proje kapsamında, içerisinde vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen kaliteli ürünlerden oluşan bebek bezi, mama, şampuan, sabun ve ıslak bebek havlusunun bulunduğu bebek paketleri oluşturdu. Hazırlanan paketler ilk aşamada yaklaşık bin civarı aileye ulaştırıldı.

"13 ilçede dağıtımlarımız devam ediyor"

Kriz Merkezi yetkilisi Serter Yeter, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 'El bebek gül bebek' projesi kapsamında hazırladıkları paketleri, 13 ilçede hızlıca dağıtmaya başladıklarını belirterek, 6-12 ay arasındaki bebekler için anne sütünün yeterli olmadığı durumlarda mama desteği sağladıklarını söyledi. Yeter, "Proje kapsamında bebek paketleri hazırlanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin adet talep ulaştı. Uygunluklarına göre dağıtımları yapılmakta. Şu ana kadar yaklaşık bin adet bebek paketi talebini karşıladık. 13 ilçede dağıtımlarımız devam ediyor" dedi.

"WhatsApp üzerinden başvuru yaptık, dönüş sağlandı"

Akbelen Mahallesi'nde yaşayan 6 aylık bebek annesi Ferdan Özkanoğlu ise Büyükşehir Belediyesinin sokağa çıkma yasağı sürecinde de bebeklerle ilgili ihtiyaçlar konusunda süreci iyi yönettiğini ifade ederek, "Virüs dolayısıyla eve kapandık, bir yere çıkamıyoruz. Çocuklar zaten sıkıntıda. WhatsApp üzerinden başvuru yaptık, dönüş sağlandı. İki gün sokağa çıkma yasağında da aynı şekilde evlerimize ekmek geldi. Bu, özellikle küçük çocuklar için çok güzel bir uygulama. Gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

Aileler, WhatsApp üzerinden taleplerini iletebiliyor

Özellikle 6-12 aylık bebeği olan aileler Büyükşehir Belediyesi'ne Kriz Merkezi'nin 0 324 533 37 21 numaralı telefonundan veya WhatsApp hatları olan 0 530 844 23 33, 0 530 844 23 34 ve 0 530 844 23 35 numaralarından talebini iletebiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
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