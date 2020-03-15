Mersin'de ele geçirilen 91 kilogram bozuk et imha edildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 91 kilogram bozuk et imha edildi.
15.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:42
Mersin 'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 91 kilogram bozuk et imha edildi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hal Mahallesi'ndeki halk pazarını denetleyen ekipler, usulsüz olarak satılan etlerden şüphelendi.
Yapılan incelemede menşe belli olmayan ve bozuldukları belirlenen ciğer, böbrek, kuyruk yağı, iç yağı ve sakatattan oluşan 91 kilogram et, iş makinesiyle kazılan iki metrelik çukurda benzinle yakılarak imha edildi.
Etleri sattığı tespit edilen bir kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplum sağlığını tehdit eden kişilere müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak "Halkımızdan isteğimiz, bu tür etlerden uzak durmaları, satışına tanık oldukları durumlarda da zabıta ekiplerimize mutlaka haber vermeleridir." ifadesini kullandı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hal Mahallesi'ndeki halk pazarını denetleyen ekipler, usulsüz olarak satılan etlerden şüphelendi.
Yapılan incelemede menşe belli olmayan ve bozuldukları belirlenen ciğer, böbrek, kuyruk yağı, iç yağı ve sakatattan oluşan 91 kilogram et, iş makinesiyle kazılan iki metrelik çukurda benzinle yakılarak imha edildi.
Etleri sattığı tespit edilen bir kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplum sağlığını tehdit eden kişilere müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak "Halkımızdan isteğimiz, bu tür etlerden uzak durmaları, satışına tanık oldukları durumlarda da zabıta ekiplerimize mutlaka haber vermeleridir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Manşet
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