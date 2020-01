Mersin'de elektrik direkleri devrildi, fırtına tekneleri batırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından Mersin 'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Kırobası (Mara) ve Saraydın mahallelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, bölgedeki elektrik direkleri de aşırı kar yağışı nedeniyle devrildi. İlçeye bağlı Taşucu ve Boğsak balıkçı barınaklarındaki 4 tekne fırtına nedeniyle battı.Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Kırobası ve Saraydın'da bulunan ilk ve orta okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.Silifke'nin yüksek kesimlerindeki olumsuz hava şartları nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının kopması sonucu birçok mahalle elektriksiz kaldı. Bir elektrik direği ise çatma diye tabir edilen bir evin üzerine devrildi.Kar yağışı ve fırtına sonucu elektrik direklerinin devrildiği ve iletim hatlarının koptuğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce çalışma başlatıp, mahallelerine elektrik verilmesini istediler.Tekneler battıPazartesi gece yağan aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle 4 ayrı balıkçı teknesi battı. Taşucu Limanında 2 ve Boğsak koyunda bağlı bulunan 2 balıkçı teknesi olmak üzere 4 balıkçı teknesi sulara gömüldü.Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise Silifke'den Kırobası, Saraydın, Kavak, Çatak, Kıca mahallelerine giden karayolunun Topboğazı mevkisinde buzlanma yaptığını ifade ederek, araçların kar lastiksiz ve zincirsiz geçişine izin vermiyor.Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "3 gündür devam eden kar ve yağmur yağışı nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En son aldığımız bilgiye göre aşırı dalga ve fırtına nedeniyle 4 balıkçı teknemiz battı. Kardan dolayı bazı bölgelerimizde elektrik direklerinde devrilmeler ve kırılmalar oldu. Bununla ilgili hem Tedaş hem de belediyemiz vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kar yollarımızı da kapattı. Şu anda bütün ekiplerimiz karla mücadele ediyor. Bugün de Silifke Kaymakamlığımız hem Mara ve Saraydın mahallelerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıktan dolayı okullarımızı 1 günlük tatil yaptılar. Onunla ilgili de yolda kalan araçlara yardımcı oluyoruz. Yoğun yağıştan dolayı bazı bölgelerimiz sel altında kaldı. Onunla ilgili de vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, elimizden geleni yapıyoruz. Allah daha büyük afetlerden korusun. Vatandaşlarımıza da 7/24 hem belediyemizin 4446920 nolu telefonundan, hem belediyenin telefonundan hem de kendi cep telefonumdan cevap vererek yardımcı oluyoruz. Erdemli'de bir vatandaşımız vefat etmiş, başsağlığı diliyorum. İnşallah bu kar ve yağmur yağışlarını kazasız belasız atlatırız" dedi.Yaklaşık 1 haftadır elektriksiz kaldıklarını ve bunun ne kadar süreceğini bilmediklerini belirten Kırobası Mahallesi'nden Celal Şafak ise, "Kırobası'nda çok fazla kar yağışı oldu. Bu nedenle elektrik direklerimiz ve teller koptu. 1 haftadır elektriğimiz yok. Mecburen jeneratör çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmesini ve elektrik sorunumuzu bir an önce çözmelerini istiyoruz" dedi. - MERSİN