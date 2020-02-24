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Mersin'de en popüler bebek ismi erkeklerde Eymen, kızlarda Zeynep oldu

MERSİN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Mersin'de doğan bebeklere verilen isimlerde, erkeklerde Eymen, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığını açıkladı.

24.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:05Mersin'de en popüler bebek ismi erkeklerde Eymen, kızlarda Zeynep oldu
MERSİN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında 'de doğan bebeklere verilen isimlerde, erkeklerde Eymen, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığını açıkladı.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl Mersin'de doğan bebeklere verilen en popüler isimlerin istatistiğine yer verildi. Buna göre, Mersin'de 2019'da bebeklere verilen isimlerde en popüler olanları, 2018 yılında olduğu gibi erkeklerde Eymen, kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırada yer aldı.

Mersin'de, geçen yıl erkek bebeklerde Eymen'den sonra en çok tercih edilen ilk 10 bebek ismi sırasıyla Miraç, Yusuf, Miran, Mustafa, Ömer, Ali, Ahmet, Çınar ve Mehmet oldu.

Kızlar bebeklerde ise Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Asel, Elif, Defne, Azra, Eylül, Asya, Ebrar, Öykü ve Ecrin olarak sıralandı. - MERSİN

Türkiye İstatistik Kurumu, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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