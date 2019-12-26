Mersin'de enerji kablosu hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir firmadan yaklaşık 200 metre bakır enerji kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, firmanın, Yavca Mahallesi'ndeki güneş enerjisi üretim şantiyesinde meydana gelen hırsızlık olayını Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aydınlattı.

Çalınan kabloları hurdacılara sattıkları iddia edilen 9 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Çalışmada yakalanan zanlılardan 8'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA