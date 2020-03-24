Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis - Haberler

Mersin'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Mersin'de boşandığı karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
Mersin'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis
Mersin 'de boşandığı karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Davut Demir, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları ve gazeteciler alınmadı.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.
"Karara itiraz edeceğiz"
Aşkın'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, sanığın duruşmada, pişman olduğunu belirterek "Kadın cinayetleri son bulsun umarım bir daha kadın cinayetleri olmaz." şeklinde inandırıcı bulunmayan savunma yaptığını aktardı.
Avukat Küçük, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması için karara itiraz edeceklerini kaydetti.
Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 15 Şubat'ta eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüştü.
Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği ileri sürülmüştü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Davut Demir, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:49: Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati - Haber 18:49: Minikler hazırladıkları videoyla yaşlılara "evde kal" çağrısı yaptı - Haber 18:46: Semt pazarları artık sakin - Haber 18:46: Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretilen imalathaneye operasyon - Haber 18:46: Başkentte koronavirüs denetimleri - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading