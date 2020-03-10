Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
Mersin'de eski eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
10.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:45
Mersin 'de eski eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbı (35) ile eski eşi müşteki Hatun Koç (28) katıldı.
Söz verilen müşteki avukatı, olayın kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu savundu.
Daha önce iki kez benzer olayın yaşandığını belirten avukat, "Eğer çıkarsa sanık üçüncüsünü de gerçekleştirecektir. Sanık, müvekkilimizi cezaevinden mektupla tehdit etmiştir. Bu konuda da soruşturma açıldı." ifadesini kullandı.
Koç da tehdit mesajlarından dolayı korktuğunu belirterek, sanığın cezaevinden çıktığında kendisini öldüreceğini dile getirdi.
Sanık Yarbı ise evlilik hayatı boyunca eşinin en ufak tartışmada karakola gittiğini ve kendisini şikayet ettiğini öne sürdü.
Bu şikayetlerden dolayı çeşitli cezalar aldığını anlatan Yarbı, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Eğer öldürecek olsaydım tüfekte kalan son fişeği de sıkardım. Ben pişmanım ve uzlaşmak istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Duruşma çıkışında sanığın tehditleri üzerine gözyaşı döken kadını yakınları ve avukatı sakinleştirdi.
İki çocuk annesi Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbı (35) ile eski eşi müşteki Hatun Koç (28) katıldı.
Söz verilen müşteki avukatı, olayın kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu savundu.
Daha önce iki kez benzer olayın yaşandığını belirten avukat, "Eğer çıkarsa sanık üçüncüsünü de gerçekleştirecektir. Sanık, müvekkilimizi cezaevinden mektupla tehdit etmiştir. Bu konuda da soruşturma açıldı." ifadesini kullandı.
Koç da tehdit mesajlarından dolayı korktuğunu belirterek, sanığın cezaevinden çıktığında kendisini öldüreceğini dile getirdi.
Sanık Yarbı ise evlilik hayatı boyunca eşinin en ufak tartışmada karakola gittiğini ve kendisini şikayet ettiğini öne sürdü.
Bu şikayetlerden dolayı çeşitli cezalar aldığını anlatan Yarbı, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Eğer öldürecek olsaydım tüfekte kalan son fişeği de sıkardım. Ben pişmanım ve uzlaşmak istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Duruşma çıkışında sanığın tehditleri üzerine gözyaşı döken kadını yakınları ve avukatı sakinleştirdi.
İki çocuk annesi Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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